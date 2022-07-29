Росіяни заявили, що під час удару по СІЗО в Оленівці загинули тільки полонені ЗСУ

Росіяни заявили, що під час удару по колонії в Оленівці загинули тільки полонені ЗСУ.

Так звана уповноважена з прав людини фейкового утворення днр дар’я морозова в коментарі російському пропагандисту володимиру соловйову сказала, що внаслідок удару втрати і поранені є тільки серед українців, а співробітники ізолятора в Оленівці не постраждали.

Якби й справді удар завдали ЗСУ, як брешуть ці виродки, то обов‘язково постраждали б і охоронці ізолятора. Бо вони завжди перебувають біля утримуваних в місцях несвободи. Але їх відвели у безпечне місце, після чого вбили полонених, — прокоментував відсутність втрат серед співробітників ізолятора та охорони український блогер Сергій Стерненко.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав заяви росії про обстріл ізолятора в окупованій Оленівці, де загинули українські полонені «азовці», спланованим вбивством.

На це вказують швидкість інформаційної кампанії з боку російських пропагандистів і переведення частини полонених в барак перед обстрілом. За його словами, мета цього злочину — приховати тортури, зірвати обмін полоненими, дискредитувати ЗСУ і західну зброю, яка показала точність у своїй роботі, налаштувати населення різних країн проти ЗСУ.

Подоляк зазначив, що це вбивство буде ретельно розслідуватися Офісом генерального прокурора та міжнародними слідчими групами. Він не виключає, що росія буде вдаватися до подібного в майбутньому.

Патронатна служба полку «Азов» підтвердила інформацію про удар по колонії в Оленівці, де утримуються полонені.

Ми з’ясовуємо імена загиблих і постраждалих своїми каналами. Також на місце виїхав Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Будь-яка інформація, яка зараз з‘являється в російських тг-каналах та інших ЗМі, є психологічною спецоперацією проти «Азову» і українського суспільства. Тому закликаємо дочекатися перевірених даних, — йдеться у заяві «Азова».

Нагадаємо, що російська пропаганда вранці 29 липня заявила про обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де утримуються українські полонені. Кремлівські ЗМІ пишуть про 53 загиблих в ізоляторі Оленівки.

Згодом джерела УП наголосили, що удару по українцях завдала росія. Це ж підтвердили в Генштабі ЗСУ.

Пропагандисти заявляють, що нібито «ЗСУ прицільно били по бараках, де утримуються полонені українські військові».

«РИА Новости» з посиланням на бойовиків повідомило, що кількість убитих зросла до 53, ще 75 отримали поранення. Росіяни пишуть, що ЗСУ нібито вдарили по колонії, щоб убити полонених, які «почали свідчити». Про що саме «показання» — невідомо.

Одне з джерел УП повідомило, що днями українських полонених перевели до промзони, саме у цей барак, по якому 29 липня був удар. Це був барак, у якому були бійці «Азова», їх перевели до нього за кілька днів до обстрілу, ми ще не могли зрозуміти, чому.

Перший командир полку «Азов» Андрій Білецький, заявив, що його підрозділи оголошують полювання на «кожного причетного до масового убивства».

В Оленівці окупанти облаштували одну з фільтраційних в’язниць на базі колишньої Волноваської виправної колонії № 120. Саме тут утримувалися понад 20 волонтерів, які вивозили маріупольців у період евакуації.