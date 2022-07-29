Україна отримає танки-мостоукладачі Biber, фото: HD1080ide

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Ракурс

Німеччина надасть Україні 16 танків-мостоукладачів Biber.

Міністерство оборони Німеччини повідомило про це сьогодні, 29 липня, на своїй сторінці у Твіттері.

Для подальшої підтримки сухопутних військ України міністр Крістіне Ламбрехт ухвалила рішення доставити партію з 16 броньованих мостоукладачів Biber. Їх можна використовувати для подолання водних чи інших перешкод у бою, — зазначається в повідомленні.

Biber призначений для забезпечення подолання військами перерізів місцевості, ярів чи водойм.

При укладанні швидкісний броньований міст довжиною 22 м і шириною 4 м розкладається з двох половинок по 11 м кожна.

Biber має двох членів екіпажу — командира та механіка-водія, які прокладають шлях наступаючим військам, — зазначається на сайті Бундесверу.

Нагадаємо, нещодавно уряд Німеччини схвалив дозвіл на продаж Україні 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.