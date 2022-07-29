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Україна отримає танки-мостоукладачі Biber, фото: HD1080ide
16 танків-мостоукладачів отримає Україна від Німеччиниhttps://racurs.ua/ua/n173189-16-tankiv-mostoukladachiv-otrymaie-ukrayina-vid-nimechchyny.htmlРакурс
Німеччина надасть Україні 16 танків-мостоукладачів Biber.
Міністерство оборони Німеччини повідомило про це сьогодні, 29 липня, на своїй сторінці у Твіттері.
Для подальшої підтримки сухопутних військ України міністр Крістіне Ламбрехт ухвалила рішення доставити партію з 16 броньованих мостоукладачів Biber. Їх можна використовувати для подолання водних чи інших перешкод у бою, — зазначається в повідомленні.
Biber призначений для забезпечення подолання військами перерізів місцевості, ярів чи водойм.
При укладанні швидкісний броньований міст довжиною 22 м і шириною 4 м розкладається з двох половинок по 11 м кожна.
Biber має двох членів екіпажу — командира та механіка-водія, які прокладають шлях наступаючим військам, — зазначається на сайті Бундесверу.
Нагадаємо, нещодавно уряд Німеччини схвалив дозвіл на продаж Україні 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.
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