Гаубиці Panzerhaubitze 2000. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n173118-nimechchyna-pogodylasya-prodaty-ukrayini-100-gaubyc-panzerhaubitze-2000-spiegel.html

Ракурс

Уряд Німеччини схвалив дозвіл на продаж Україні 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Бюджет виробництва сотні таких САУ становить 1,7 млрд євро, що значно перевищує попередні рекордні угоди компанії. Цю техніку зможуть створили лише за кілька наступних років. Про це заявив виробник озброєння Krauss-Maffei Wegmann (KMW), повідомляє Spiegel.

Зазначається, що у квітні Україна запитала в KMW, чи можна гаубиці придбати безпосередньо у виробника. Після цього компанія надіслала відповідний запит уряду. А у липні німецьке Міністерство економіки видало виробнику дозвіл на виробництво цих гаубиць для ЗСУ.

У компанії заявляють, що виробництво гаубиць розпочне негайно. Зараз невідомо, коли перші гаубиці відправлять до України.

Як відомо, Panzerhaubitze 2000 — важка артилерійська система з гарматою натовського калібру 155 мм завдовжки 52 калібру на гусеничній платформі. Зі стандартними боєприпасами САУ може вести вогонь з відстані 30 км, з боєприпасами підвищеної дальності — 40 км, з активно-реактивним снарядом — понад 55 км.

Самохідка здатна здійснити три простріли за дев’ять секунд або випустити 10 снарядів за 56 секунд.

Нагадаємо, у липні міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що у Бундесвері ФРН закінчуються ресурси для надання військової допомоги Україні.

Джерело: Spiegel