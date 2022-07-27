Російська авіація двічі атакувала Бахмут. Фото: Нацполіція

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Російська бойова авіація 27 липня двічі вдарила по Бахмуту в Донецькій області.

З артилерії та повітря були обстріляні житлові масиви, пошкоджено три багатоповерхівки та готель. Є поранені та вбиті серед місцевих мешканців. Також ворожі гармати знищили приватний будинок — у цей час на подвір’ї перебував цивільний, який на щастя не постраждав. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.

На місці обстрілів продовжують працювати поліцейські та рятувальники. За фактом задокументованого поліцією воєнного злочину співробітники СБУ відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Ранок у Бахмуті почався з ракетного удару. Росіяни вщент зруйнували готель — є загиблі і поранені. Знову російська армія б'є по цивільній інфраструктурі. Це — чергова спроба залякати людей і посіяти паніку, — повідомив у Facebook голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що на Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів безпосередньо по населених пунктах Покровське та Новолуганське, також тривають з штурмовою ворожою групою в районі Покровського.