Армія рф невдало штурмувала кілька напрямків — зведення Генштабу

https://racurs.ua/ua/n173093-armiya-rf-nevdalo-shturmuvala-kilka-napryamkiv-zvedennya-genshtabu.html

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Армія росії невдало вела штурм на кількох напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Зокрема, на Краматорському напрямку воєнні злочинці рф безуспішно штурмували в районі Верхньокам’янського. У цьому районі ворог активно застосовує безпілотники. Штурм села Верхньокам’янське окупанти провалили і відійшли.

На Бахмутському напрямку тривали бойові дії в районі населеного пункту Соледар. Там загарбники успіху не мали. Окрім цього, росіяни провели розвідку боєм біля Семигір’я, але зазнали втрат і відійшли. В районах Семигір’я та Кодеми точаться бої.

На Харківському напрямку росіяни навели понтонні переправи. Вони намагаються покращити логістичне забезпечення підрозділів.