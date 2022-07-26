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ЗСУ відбивають наступ штурмової групу в районі Покровського, атаку на Соледар відбито

ЗСУ відбивають наступ штурмової групи рф біля Покровського, атаку на Соледар відбито

26 лип 2022, 18:56
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Триває 153 доба протистояння українців російському воєнному вторгненню.



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У Генштабі Збройних сил України розповіли увечері 26 липня, що на Харківському напрямку ворог силами розвідувальної групи намагався розкрити побудову оборони наших військ в районі населеного пункту Чепіль. Окупантів знешкоджено.

На Слов’янському напрямку противник намагався просунутися неподалік Богородичного, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку рашисти без успіху намагалися розвідати позиції Сил оборони в районі Верхньокам’янського. Спробу окупантів покращити тактичне положення в районі Івано-Дар'ївки українські воїни успішно відбили та змусили ворога тікати.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів безпосередньо по населених пунктах Покровське та Новолуганське. Ворожі спроби штурмів в районах Берестового, Соледара та Семигір’я наші захисники успішно відбили. Тривають бої зі штурмовою групою в районі Покровського.

Джерело: Ракурс


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