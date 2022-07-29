Російська армія скерувала на Нікополь понад 40 реактивних снарядів «Градів»

https://racurs.ua/ua/n173167-rosiyska-armiya-skeruvala-na-nikopol-ponad-40-reaktyvnyh-snaryadiv-gradiv-foto.html

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Війська росії продовжують обстрілювати міста і села України, влучаючи у цивільну інфраструктуру.

У ніч на 29 липня російські нацисти накрили з «Градів» житлові квартали Нікополя — пошкоджені шість приватних будинків та господарчі споруди.

Керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що, за попередніми даними, люди не постраждали.

Свідомо стріляли по житловому кварталу. Скерували туди понад 40 реактивних снарядів. Пошкоджені 6 приватних будинків та господарчі споруди. Зачепило лінію електропередач. Кілька тисяч нікопольчан приватного сектору залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади електриків, — написав Резніченко.

В місцях обстрілів розкидані уламки реактивних снарядів. Там працюють фахівці ДСНС.



У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду.

Цієї ночі дісталося й центру Харкова. Мер Ігор Терехов повідомив, що окупанти поцілили у двоповерховий будинок, під завалами якого вже шукають людей, і у будівлю вищого навчального закладу.

Тим часом в окупованому Іловайську вночі пролунала серія вибухів. Місцеві пабліки повідомляють про розліт снарядів. Ймовірно, нам підірвався російський склад з боєприпасами.

Удари по складах ворога в Іловайську підтвердили й у СтратКомі ЗСУ.