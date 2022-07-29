Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ відбили штурм росіян біля Бахмута та Авдіївки, бої тривають біля Новолуганського та Соледара (КАРТА)

Штурм росіян біля Бахмута та Авдіївки, бої біля Новолуганського та Соледара — Генштаб про 155 день вторгнення (КАРТА)

29 лип 2022, 08:14
999

Збройні сили України відбили штурм на Бахмутському напрямку та розбили росіян біля Авдіївки. Українські підрозділи за добу відбили кілька спроб наступу ворога, повідомив Генштаб у ранковому зведенні 29 липня.





Війська росії обстріляли майже 70 населених пунктів і районів.

На Бахмутському напрямку ворог наступав в районах Вершини та Семигір’я. ЗСУ відбили атаки ворога. Бої тривають в районах Новолуганського та Соледара.

Ворожа розвідка боєм у напрямках Водяного та Пісків завершилась втратами та відступом. Противник намагався наступати в напрямках Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки. Він зазнав втрат та відійшов.

Бойові дії в Україні станом на 28 липня, карта - ISW

Окупанти намагаються вести наступальні дії в районах Новолуганського та Соледара, бої продовжуються.

Рашисти також намагалися наступати у напрямках Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки. Зазнали втрат і відійшли.

Бойові дії в Україні станом на 28 липня, карта - ISW

Тим часом у Херсоні військові рф викрали пасажирський теплохід і з його допомогою переправляються через Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту.

ЗСУ знищили в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини чотири склади боєприпасів, повідомило оперативне командування «Південь».

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що надалі армія рф може зменшувати намагання взяти Сіверськ і зосередитись на Бахмуті, і малоймовірно, що Бахмут вони зможуть взяти.

28 липня росіяни обстріляли Київську, Чернігівську, Харківську, Миколаївську, Кіровоградську та Донецьку області. Вони випустили 20 ракет із трьох напрямків і пошкодили військові та цивільні обʼєкти.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів