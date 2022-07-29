Штурм россиян у Бахмута и Авдеевки, бои у Новолуганского и Соледара - Генштаб о 155 дне вторжения (КАРТА)

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Збройні сили України відбили штурм на Бахмутському напрямку та розбили росіян біля Авдіївки. Українські підрозділи за добу відбили кілька спроб наступу ворога, повідомив Генштаб у ранковому зведенні 29 липня.

Війська росії обстріляли майже 70 населених пунктів і районів.

На Бахмутському напрямку ворог наступав в районах Вершини та Семигір’я. ЗСУ відбили атаки ворога. Бої тривають в районах Новолуганського та Соледара.

Ворожа розвідка боєм у напрямках Водяного та Пісків завершилась втратами та відступом. Противник намагався наступати в напрямках Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки. Він зазнав втрат та відійшов.

Окупанти намагаються вести наступальні дії в районах Новолуганського та Соледара, бої продовжуються. Рашисти також намагалися наступати у напрямках Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки. Зазнали втрат і відійшли.

Тим часом у Херсоні військові рф викрали пасажирський теплохід і з його допомогою переправляються через Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту.

ЗСУ знищили в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини чотири склади боєприпасів, повідомило оперативне командування «Південь».

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що надалі армія рф може зменшувати намагання взяти Сіверськ і зосередитись на Бахмуті, і малоймовірно, що Бахмут вони зможуть взяти.

28 липня росіяни обстріляли Київську, Чернігівську, Харківську, Миколаївську, Кіровоградську та Донецьку області. Вони випустили 20 ракет із трьох напрямків і пошкодили військові та цивільні обʼєкти.