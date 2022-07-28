ЕС с 30 июля более чем вдвое увеличивает импорт электроэнергии из Украины

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Оператори систем передачі континентальної Європи ENTSO-E вирішили з 30 липня збільшити імпорт електроенергії з України у два з половиною рази. Про це у Фейсбук повідомив очільник правління національної енергокомпанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Сьогодні ENTSO-E дозволило збільшення експорту української електроенергії до Європи в 2,5 рази. З 30 липня це буде 250 МВт, — вказав він.

З його слів, в Євросоюзі усвідомлюють роль української електроенергії, яка «допомагає замістити токсичний російський газ, а Україні — дозволяє заробляти кошти на підготовку до опалювального сезону».

З початку відновлення експорту до ЄС, з перших 100 МВт, ми отримували щоденні звіти технічних фахівців ENTSO-E, які підтверджували: експорт української електроенергії в синхронізованій з континентальною Європою енергомережі відбувається стабільно, негативного впливу на систему немає, — зазначив Кудрицький.

Раніше ENTSO-E підтвердила наміри удвічі збільшити імпорт електроенергії з України з перспективою збільшення цього показника.

Нагадаємо, Київ у березні подав заявку на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E і на початку червня отримав право експортувати свою енергію до Європи. Перший комерційний транскордонний обмін електрикою розпочався наприкінці червня з Румунією та зі Словаччиною — у липні.