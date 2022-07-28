Когда ВСУ ударят по Керченскому мосту, рассказал Данилов

https://racurs.ua/n173164-kogda-vsu-udaryat-po-kerchenskomu-mostu-rasskazal-danilov.html

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Коли Збройні сили України вдарять по Керченському мосту, розповів секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов. З його слів, українська армія завдасть удару по транспортному сполученню окупованого півострова з росією, коли отримає відповідне військове завдання.

У разі необхідності це рішення ухвалять військові. Що стосується Кримського моста або іншої інфраструктури, повірте, усе перебуває під пильним контролем. Як тільки буде необхідність, можливість і завдання — усе буде зроблено і не тільки щодо цього обʼєкта, — вказав Данілов.

Нагадаємо, останні днями захисники України б’ють по Антонівському та залізничному мостах в окупованому Херсоні, щоб зруйнувати логістику воєнних злочинців рф.

Секретар РНБО також перерахував «здобутки» росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну з 24 лютого.