ПВО Украины за три дня уничтожило технику рашистов более чем на 150 млн дол. (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n174617-pvo-ukrainy-za-tri-dnya-unichtojilo-tehniku-rashistov-bolee-chem-na-150-mln-dol-infografika.htmlРакурс
Захисники України лише за три дні — з 5 по 7 вересня — знищили повітряних цілей ворога на 157,5 млн доларів США.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
І йдеться лише про засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, знищені підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ та ДШВ протягом 5 -7 вересня, — наголошується в повідомленні.
Зокрема, ворог 5 вересня випустив по Україні шість крилатих ракет X-101, р1чть з яких збило ППО Повітряних сил. Орієнтована вартість однієї X-101, яка є однією з найдорожчих ракет на озброєнні рф, становить 13 млн доларів.
Крім того, ворог втратив:
- дві керовані авіаційні ракети Х-59 — загальна вартість 600 тис. дол. (по 300 тис. дол. за одиницю);
- два ударні вертольоти Ка-52 на 32, 4 млн дол. (по 16,2 млн дол. за одиницю) та ударний вертоліт Мі-24 (12,5 млн дол. за одиниую);
- три штурмовика Су-25 на суму 33 млн дол. (по 11 млн дол. за одиниую);
- 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня типу «Орлан-10″ -на 1 млн дол. (по 100 тис. дол. за одиницю).
Отже, за орієнтовними підрахунками лише у небі за три доби війни, втрати російської армії склали: 157 500 000 доларів США!» — наголошують у Генштабі й додають, що це число показує, чому у російських «мухосранськах» живуть так погано — замість економічного розвитку країни режим путіна витрачає кошти на зброю та розкішні палаци олігархів.