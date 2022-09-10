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Ракурс
ВСУ спасли командира танковой роты россиян, скриншот видео

Из подбитого российского танка ВСУ спасли российского офицера (ВИДЕО)

10 сен 2022, 13:28
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Украинские военные вытащили из охваченного пламенем российского танка капитана танковой роты и взяли его в плен.





Этим они спасли жизнь оккупанту, который иначе сгорел бы заживо. Об этом говорится на видео, опубликованном сегодня, 10 августа, в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций ВСУ.

Пленный командир танковой роты, которого наши вытащили из подбитого танка, — говорится в описании видео.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, в середине марта во время российской оккупации Черниговщины местные жители взяли в плен группу захватчиков.

Источник: Ракурс


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