ВСУ спасли командира танковой роты россиян, скриншот видео

https://racurs.ua/n174618-iz-podbitogo-rossiyskogo-tanka-vsu-spasli-rossiyskogo-oficera-video.html

Ракурс

Украинские военные вытащили из охваченного пламенем российского танка капитана танковой роты и взяли его в плен.

Этим они спасли жизнь оккупанту, который иначе сгорел бы заживо. Об этом говорится на видео, опубликованном сегодня, 10 августа, в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций ВСУ.

Пленный командир танковой роты, которого наши вытащили из подбитого танка, — говорится в описании видео.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, в середине марта во время российской оккупации Черниговщины местные жители взяли в плен группу захватчиков.