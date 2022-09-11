Куди планують тікати російські льотчики, розповіли у ГУР

Російські пілоти військової авіації планують тікати до Південної Америки, фото: DW

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У росії серед військових зростає розуміння неминущості поразки у війні та притягнення до відповідальності всіх учасників агресії проти України.

У цій ситуації пілоти російської військової авіації планують емігрувати до країн Південної Америки — так само, як вчинили низка нацистів після Другої світової війни. Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил росії родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по території України, обговорюють втечу з країни та переховування від міжнародного правосуддя, — наголошують у ГУР і додають, що всіх воєнних злочинців буде викрито та притягнуто до відповідальності.

Зокрема, ГУР опублікувало особисті дані льотчиків 14-ї армії ВПС і ППО (місто Єкатеринбург), які брали участь у бойових діях на території України.