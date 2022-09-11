Відновлення України коштуватиме 346 мільярдів євро - Deutsche Welle

https://racurs.ua/ua/n174654-vidnovlennya-ukrayiny-obiydetsya-v-346-milyardiv-ievro-deutsche-welle.html

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Скільки коштуватиме відновлення України, порахували у Світовому банку, Європейській комісії та Кабінеті міністрів. Йдеться про суму в 346 млрд євро, пише Deutsche Welle.

У звіті Світового банку врахували збитки, яких росія завдала Україні в період до 1 червня. Найбільше від військових дій постраждали об'єкти житлової інфраструктури, транспорт, торгівля та промисловість. Складним викликом є відновлення економіки, адже у другому кварталі ВВП України впав на 37%.

Також критично важливо почати відновлювати інфраструктуру вже зараз, поки бойові дії ще тривають. Передусім це стосується соціальної інфраструктури, транспортної галузі та підготовки до ймовірного дефіциту енергоносіїв в опалювальний період 2022−2023 років.

У матеріалі Deutsche Welle йдеться й про історії українців, які вже відчувають загрозу суттєвого погіршення рівня життя через вторгнення росії: багато людей втратили роботу, а вартість життя відчутно зросла. Згідно зі звітом, рівень бідності в Україні зросте вдесятеро, а кожен пʼятий громадянин житиме в бідності вже до кінця 2022 року.

Національний банк України прогнозує, що якщо бойові дії сповільняться, то Київ відновить економічне зростання у 2023 році. Значну роль у цьому відіграє можливість експортувати зерно, проте воєнний злочинець воложимир путін може будь-якої миті порушити угоду.