Україна нагадала світу, як твориться історія - Тімоті Снайдер

https://racurs.ua/ua/n174653-ukrayina-nagadala-svitu-yak-tvorytsya-istoriya-timoti-snayder.html

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Україна нагадала світу, як твориться історія. Таку думку висловив американський історик Тімоті Снайдер в есеї для видання Foreign Affairs.

Снайдер переконаний, що результат російсько-української війни стане ключовим для майбутньої долі світу. Перемога України дозволить «людям доброї волі» зайнятися іншими геополітичними викликами, тоді як перемога росії покладе край розвитку Європейського Союзу, посилить вплив тиранів і фашистів та дасть нові аргументи нігілістам, які вірять, що політика ― це лише зрежисована олігархами вистава.

Автор вказує на давньогрецьку легенду про Посейдона та Афіну, які змагалися за статус покровителя міста Афіни. Посейдон запропонував владу в морі ― тризуб, Афіна ж дала людям оливкове дерево ― мир і процвітання. Снайдер бачить багато паралелей між цією легендою та історією України. Війна в Україні ― це перевірка того, чи може тиранія, яка називає себе демократією, перемогти та далі ширити свій вакуум логіки та етики. Історик зауважує, що американці, схоже, забули, що демократії не утворюються самі собою як єдина доцільна форма правління ― Україна ж нагадала світу, що історія не відбувається, а твориться. Снайдер вважає, що для перемоги у війні та розквіту демократії Україна має обрати цінності як Посейдона, так й Афіни ― рішучість і комерцію, а також зваженість і процвітання. Наприклад, після перемоги й виходу до моря Україна здатна відновити експорт продуктів харчування й зберегти глобальну співпрацю. Історик наголошує, що мир настане лише після перемоги.

Снайдер також нагадує, що російські лідери вважають суверенними лише деякі держави, а Україна у їхньому розумінні залишається колонією. Тому перемога Києва захистить не тільки український суверенітет, а й сам принцип суверенітету. Окрім цього, лише поразка росії здатна змінити путінський режим, оскільки будь-який інший варіант (як от окупація частини українських територій, де ніколи не буде чесних виборів) не стане поштовхом для змін в рф.