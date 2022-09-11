Дальні бомбардувальники рф Ту-22 випустили ракети Х-22 по Україні

https://racurs.ua/ua/n174652-dalni-bombarduvalnyky-rf-vypustyly-rakety-h-22-po-ukrayini.html

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Авіація росії 11 вересня завдала чергових ракетних ударів по території України. Цього разу росіяни використали дальні бомбардувальники Ту-22 М3, з яких спершу завдали ударів ракетами Х-22 з півночі. Потім літаки перелетіли до окупованого Криму і вже з району мису Тарханкут атакували південні регіони України.

Про це сьогодні повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

Працювала російська авіація: дальні бомбардувальники Ту-22 М3, які спершу з півночі країни завдали ударів, очевидно, ракетами Х-22, потім перелетіли в район окупованого Криму і вже з району мису Тарханкут, ймовірно, атакували й південні регіони нашої держави, — повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Частину ракет збили сили ППО. Зокрема, відомо, що воєнні злочинці рф вдарили по Вознесенську у Миколаївській області. Там влучили по цивільних об'єктах. Ще дві ракети збили сили ППО над Черкаською областю. Уламки збитого об'єкта впали на приватний будинок. На щастя, люди не постраждали. Другу ракету захисники України збили над Дніпропетровщиною.

Нагадаємо, 10 вересня підрозділами Повітряних сил було знищено чотири повітряні цілі: три безпілотники оперативно-тактичного рівня та одну керовану авіаційну ракету Х-59.