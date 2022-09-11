Над селом Піщане на Луганщині підняли прапор України - Гайдай

https://racurs.ua/ua/n174651-nad-selom-pischane-na-luganschyni-pidnyaly-prapor-ukrayiny-gayday-foto.html

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Збройні сили України підняли державний прапор над населеним пунктом Піщане, який розташований у Старобільського району Луганської області.

Про це 11 вересня у Фейсбук повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Піщане, Старобільській район, ранок 11 вересня 2022 року. В нас найкращі люди… вміють чекати і не втрачати віри, — написав посадовець.

Раніше Гайдай наголосив на успіхах ЗСУ під час контрнаступу. На його думку, після остаточного звільнення Ізюму та Лиману, розпочнеться повномасштабна деокупація Луганщини. Першими на черзі будуть деокуповані Сватове, Кремінна та Рубіжне.