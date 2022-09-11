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Ракурс
«Всім по танку» - ЗСУ показали трофейну техніку ленд-лізу рф

«Всім по танку» — ЗСУ показали трофейну техніку ленд-лізу рф (ВІДЕО)

11 вер 2022, 13:10
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Збройні сили України показали трофейну техніку так званого російського ленд-лізу, яку «друга армія світу» залишає, втікаючи з Харківської області.





Всім по танку!, — пишуть у соцмережах, публікуючи фото покинутої російської військової техніки.

Відео, на якому зображена різна військова техніка рф, оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Джерело: Ракурс


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