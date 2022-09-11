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«Всім по танку» - ЗСУ показали трофейну техніку ленд-лізу рф
«Всім по танку» — ЗСУ показали трофейну техніку ленд-лізу рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n174650-vsim-po-tanku-zsu-pokazaly-trofeynu-tehniku-lend-lizu-rf-video.htmlРакурс
Збройні сили України показали трофейну техніку так званого російського ленд-лізу, яку «друга армія світу» залишає, втікаючи з Харківської області.
Всім по танку!, — пишуть у соцмережах, публікуючи фото покинутої російської військової техніки.
Відео, на якому зображена різна військова техніка рф, оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
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