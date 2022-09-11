США назвали найважливіші досягнення України у війні — NYT

https://racurs.ua/ua/n174649-ssha-nazvaly-nayvajlyvishi-dosyagnennya-ukrayiny-u-viyni-nyt.html

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Протягом усієї війни Сполучені Штати Америки надавали Україні інформацію про командні пункти, склади боєприпасів та інші ключові вузли на російських військових лініях. Попри це, представники американських спецслужб вказували, що вони володіють значно більшою інформацією про військові плани росії, аніж України. Проте під час підготовки нинішнього контрнаступу Київ вирішив поділитися інформацією з Вашингтоном, щоб отримати більше підтримки.

Про це пише The New York Times з посиланням на американських високопосадовців.

Якою саме інформацією обмінювалися сторони у публікації не вказується. Водночас колишні урядовці США високо оцінили підготовку України до контрнаступу. NYT зауважило, що рішення України розповісти про контрнаступ Збройних сил України на півдні, перш ніж завдати удару на північному сході, є стандартним прийомом дезорієнтації ворога.

Чинні й колишні офіційні особи США високо оцінили витонченість української підготовки до контрнаступу.

Екс-командувач армії США в Європі Фредерік Ходжес вказав, що нещодавній успіх ЗСУ свідчить про те, що зусилля України щодо повернення земель на півдні та сході можуть розвиватися швидше, ніж він передбачав раніше. Інші експерти погодилися, що ситуація може змінитися для України. Колишній чиновник Пентагону та офіцер ЦРУ Мік Малрой сказав, що контрнаступ ЗСУ просувається швидше, аніж очікувалося і що зараз настав час для української армії використовувати будь-яку нагоду, щоб послабити та знищити боєздатність росії.