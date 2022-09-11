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У Балаклії воїни ЗСУ знайшли вірш Шевченка, схований під прапором рф
У Балаклії воїни ЗСУ знайшли вірш Шевченка, схований під прапором рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n174648-u-balakliyi-voyiny-zsu-znayshly-virsh-shevchenka-shovanyy-pid-praporom-rf-video.htmlРакурс
У звільненій від російських окупантів Балаклії воїни Збройних сил України зняли з білборда плакат з російським прапором, під яким був захований уривок з поеми «Кавказ» Тараса Шевченка.
Відео про цю мить поширило у Фейсбук Командування повітряних сил ЗСУ.
Під час окупації росіяни заклеїли портрет Кобзаря своїм триколором. Таким чином вони відреагували на слова Шевченка про російську імперію, датовані 1845 роком. У творі Кобзар возвеличує боротьбу за волю.
На плакаті був такий фрагмент поеми:
І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся — поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава,
І воля святая!
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