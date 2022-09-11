До держкордону залишається 50 км — Залужний про Харківщину

https://racurs.ua/ua/n174647-do-derjkordonu-zalyshaietsya-50-km-zalujnyy-pro-harkivschynu.html

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Контрнаступ Збройних сил України на Харківщині прокоментував головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний. З його слів, від початку вересня українським воїнам вдалося повернути під контроль Києва понад 3 тис. кв. км. На харківському напрямку наші захисники почали просуватися не лише на південь та схід, а й на північ.

На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км… Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами. Вічна Пам’ять полеглим в боях за Україну!, — написав Залужний.

Він також оприлюднив фото-результати роботи кількох підрозділів ЗСУ, які разом звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка.

Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали «Масква», «Омск» й «Пітєр», дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп’янськ, — додав головнокомандувач.