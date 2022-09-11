ЗСУ за кілька днів звільнили більше, ніж армія рф захопила з квітня – ISW

https://racurs.ua/ua/n174646-zsu-za-kilka-dniv-zvilnyly-bilshe-nij-armiya-rf-zahopyla-z-kvitnya-isw.html

Ракурс

Збройні сили України в Харківській області прорвали лінії російських окупантів на глибину до 70 км. Про це повідомляє американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

Загалом українські воїни за п’ять днів відбили більше територій, ніж армія воєнних злочинців росії захопила з квітня. ЗСУ відбили 3 тис. кв. км території з 6 по 10 вересня. В ISW вважають, що звільнення Ізюма стане найбільший воєнним досягненням України після битви за Київ у березні. Це усуне загрозу російського наступу на північному заході Донецької області вздовж автомагістралі E40. Водночас міноборони рф бреше, називаючи відступ путінських солдатів перегрупуванням.

В «Інституті вивчення війни» вказали, що російські війська не ведуть контрольований відхід і спішно покидають південний схід Харківської області. Таким чином ЗСУ руйнують вісь російського напрямку на північний Донбас.

Звільнення Ізюма запобігло б просуванню росії на північний захід Донецької області вздовж траси E40, яку російські військові намагалися використати для обходу українських позицій на лінії Слов’янськ — Краматорськ із флангу, — додали в ISW.

Експерти наголосили, що успішне оточення армії рф, яка покидає позиції біля Ізюму, призведе до знищення або захоплення значних російських сил і поглибить проблеми з живою силою та моральним духом росіян.