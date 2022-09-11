ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Харківщині

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Ракурс

Президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення селища міського типу Чкаловське у Харківській області.

Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області. І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села. Дякую всім нашим героям! — написав глава держави у Телеграм.

У кінці лютого 2022 року селище було окуповане воєнними злочинцями росії. Цього тижня його звільнили Збройні сили України внаслідок Балаклійського контрнаступу. Чкаловське розташоване на правому березі річки Гнилиця ІІ (ліва притока річки Сіверський Донець). Поруч проходять автомобільна дорога Н26 і залізниця, станція Пролісний.