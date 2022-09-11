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Ракурс
В Балаклее воины ВСУ нашли поэзию Шевченко, спрятанную под флагом рф

В Балаклее воины ВСУ нашли поэзию Шевченко, спрятанную под флагом рф (ВИДЕО)

11 сен 2022, 12:20
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У звільненій від російських окупантів Балаклії воїни Збройних сил України зняли з білборда плакат з російським прапором, під яким був захований уривок з поеми «Кавказ» Тараса Шевченка.





Відео про цю мить поширило у Фейсбук Командування повітряних сил ЗСУ.

Під час окупації росіяни заклеїли портрет Кобзаря своїм триколором. Таким чином вони відреагували на слова Шевченка про російську імперію, датовані 1845 роком. У творі Кобзар возвеличує боротьбу за волю.

На плакаті був такий фрагмент поеми:

І вам слава, сині гори,

Кригою окуті.

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

Борітеся — поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава,

І воля святая!

Источник: Ракурс


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