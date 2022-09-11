Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Всем по танку» - ВСУ показали трофейную технику ленд-лиза рф

«Всем по танку» — ВСУ показали трофейную технику ленд-лиза рф (ВИДЕО)

11 сен 2022, 13:10
999

Збройні сили України показали трофейну техніку так званого російського ленд-лізу, яку «друга армія світу» залишає, втікаючи з Харківської області.





Всім по танку!, — пишуть у соцмережах, публікуючи фото покинутої російської військової техніки.

Відео, на якому зображена різна військова техніка рф, оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров