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Ракурс
ЗСУ закидають ворога листівками з інструкціями як здатися в полон, скріншот відео

ЗСУ перед наступом засипають окупантів інструкціями, як здатися в полон (ВІДЕО)

11 вер 2022, 17:36
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ЗСУ перед просуванням на позиції рашистів запускають агітаційні снаряди, начинені листівками з інструкціями, як здатися в полон. В кожному такому снаряді — півтори тисячі одиниць.





Про це йдеться у відеосюжеті, який сьогодні, 11 вересня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікувала заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Це нагадування для окупанта, що Україна скоро поверне свою землю, а них є шанс скласти зброю та вижити, — наголошується в сюжеті.

Зазначається, що українські артилеристи стріляють такими снарядами в різних напрямках, щоб якомога більше окупантів отримали повідомлення. Час польоту снаряда виставляється з таким розрахунком, щоб його розрив відбувся над позиціями ворога й агітаційні матеріали охопили максимальну територію.

Джерело: Ракурс


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