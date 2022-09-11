ЗСУ закидають ворога листівками з інструкціями як здатися в полон, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n174659-zsu-pered-nastupom-zasypaut-okupantiv-instrukciyamy-yak-zdatysya-v-polon-video.html

Ракурс

ЗСУ перед просуванням на позиції рашистів запускають агітаційні снаряди, начинені листівками з інструкціями, як здатися в полон. В кожному такому снаряді — півтори тисячі одиниць.

Про це йдеться у відеосюжеті, який сьогодні, 11 вересня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікувала заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Це нагадування для окупанта, що Україна скоро поверне свою землю, а них є шанс скласти зброю та вижити, — наголошується в сюжеті.

Зазначається, що українські артилеристи стріляють такими снарядами в різних напрямках, щоб якомога більше окупантів отримали повідомлення. Час польоту снаряда виставляється з таким розрахунком, щоб його розрив відбувся над позиціями ворога й агітаційні матеріали охопили максимальну територію.