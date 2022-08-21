Відеозвернення українського блогера врятувало двох «мобілізованих» з ОРЛО

Віталій Овчаренко, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n173928-videozvernennya-ukrayinskogo-blogera-vryatuvalo-dvoh-mobilizovanyh-z-orlo.html

Ракурс

Відеозвернення, яке наприкінці липня опублікував відомий блогером та активіст з Донецька Віталієм Овчаренком, який зараз проходить службу в ЗСУ, врятувало двох «мобілізованих» терористичною організацією «лнр» громадян.

Про це сьогодні, 21 серпня, повідомляє спільнота InfoNapalm.

Овчаренко у своєму відео закликав примусово «мобілізованих» в лави терористичної організації «лнр», зв’язатися з ним, щоб домовитися про здачу в полон українській армії та подальше уникнення покарання за українським законодавством.

В результаті двоє примусово «мобілізованих» громадян відреагували на це відео.

В ході ретельно спланованої спільної операції, учасники міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm спільно з бійцями ССО України зустріли та доставили в безпечне місце двох громадян України, які підпали під примусову мобілізацію в «лнр», але прийняли правильне рішення «не бути гарматним м’ясом» для росіян і вийшли на зв’язок з Віталієм, — зазначається в повідомленні.

З вказаними особами узгодили час і місце «зустрічі», звідки їх евакуювали в безпечне місце.

За домовленістю, вони не будуть брати участь в бойових діях, їм наданий притулок та можливість повернутись до мирного життя далеко від лінії фронту, — зазначається в повідомленні.

Джерело: InfoNapalm