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Украинские десантники сбили российский вертолет, скриншот видео

Это украинское небо — десантники сбили российский Ми-24 (ВИДЕО)

7 сен 2022, 22:53
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Російський ударний вертоліт Мі-24 був збитий підрозділом протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.





Відео, на яке потрапив цей момент, сьогодні, 7 вересня, опубліковане на сторінці у соціальній мережі Фейсбук Командування Десанто-штурмових військ ЗСУ.

Це Українське небо! І ворожій авіації тут не місце! Львівські десантники збили черговий російський ударний вертоліт Мі-24, — наголошується в описі до відео.

Зазначається, що підрозділ протиповітряної оборони сьогодні також збив російського штурмовика Су-25 «Грач».

Загалом підрозділами протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмова бригади ДШВ ЗС України збито 15 засобів повітряного нападу противнику. Серед них 4 літаки, 4 вертольоти, 2 БПЛА та 5 крилатих ракет, — зазначається в повідомленні.

Источник: Ракурс


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