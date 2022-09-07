Военные опубликовали ролики об удачных атаках на российские Су-25 и Ка-52

https://racurs.ua/n174522-voennye-opublikovali-roliki-ob-udachnyh-atakah-na-rossiyskie-su-25-i-ka-52-video.html

Ракурс

Українські бійці збили ворожий літак Су-25 поблизу Балаклії на Харківщині.

На записі, який опублікував СтратКом ЗСУ 7 вересня, зафіксований проліт пари ворожих літаків на дуже низькій висоті. Українські воїни вдало атакували перший з них. Ворожий СУ-25 поблизу Волохового Яру, ймовірно, був вражений із переносного зенітно-ракетного комплексу.

Інше відео з вдалим «полюванням» на ворожі цілі оприлюднило 7 вересня Командування Повітряних сил. Це ролик про збиття російського ударного вертольота Ка-52 «Алігатор» зенітним ракетним підрозділом Бук-М1 повітряного командування «Центр». Ворожий гелікоптер завалили на Херсонщині 7 вересня о 8.30.