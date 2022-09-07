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Военные опубликовали ролики об удачных атаках на российские Су-25 и Ка-52

Военные опубликовали ролики об удачных атаках на российские Су-25 и Ка-52 (ВИДЕО)

7 сен 2022, 13:31
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Українські бійці збили ворожий літак Су-25 поблизу Балаклії на Харківщині.





На записі, який опублікував СтратКом ЗСУ 7 вересня, зафіксований проліт пари ворожих літаків на дуже низькій висоті. Українські воїни вдало атакували перший з них. Ворожий СУ-25 поблизу Волохового Яру, ймовірно, був вражений із переносного зенітно-ракетного комплексу.

Інше відео з вдалим «полюванням» на ворожі цілі оприлюднило 7 вересня Командування Повітряних сил. Це ролик про збиття російського ударного вертольота Ка-52 «Алігатор» зенітним ракетним підрозділом Бук-М1 повітряного командування «Центр». Ворожий гелікоптер завалили на Херсонщині 7 вересня о 8.30.

Источник: Ракурс


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