Мерзни-мерзни, волчий хвост – кремлевский дед путин грозится прекратить поставки энергоресурсов в ЕС

https://racurs.ua/n174521-merzni-merzni-volchiy-hvost-kremlevskiy-ded-putin-grozitsya-prekratit-postavki-energoresursov.html

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володимир путін вкотре пригрозив припинити постачання енергоресурсів до Євросоюзу.

Ось що сказав президент росії 7 вересня у Владивостоці на Східному економічному форумі:

І що, будуть прийматися якісь рішення політичного характеру, які суперечать контрактам? Ну просто не будемо їх виконувати. І взагалі ми не будемо нічого поставляти, якщо це суперечить нашим інтересам, у цьому випадку — економічним. Ми не будемо постачати газ, нафту, вугілля, мазут — нічого не будемо поставляти. Ми будемо повністю виконувати свої договірні зобов’язання. Але якщо хтось намагається нам щось нав’язати, то, хочу зазначити, ті, хто нав’язує, сьогодні не в змозі диктувати нам свою волю. Хай схаменуться. Але в економіці так скрізь, у тому числі й у вітчизняній економіці. Якщо ми повернемося до тих, про яких ви говорили, ми не будемо постачати нічого, як я вже сказав, поза рамками контрактів. Нічого примусово робити не будемо. І залишиться нам одне, одне, як у відомій російській казці, сказати: «Холодно, холодно, вовчий хвіст».

Це не перша подібна погроза Європі, яка на 80% встигла заповнити свої газові сховища напередодні зими.

Увечері 5 вересня у соцмережах розійшовся ролик про відключення газу в Європі. Судячи з інформації у ЗМІ, тематиці відео та появі у кадрі брендингу, його випустив «Газпром», хоча офіційного підтвердження цьому немає — ролик не викладали ні на сайті, ні в соцмережах компанії.

У двохвилинному відео працівник газорозподільної станції відключає подачу ресурсу, після чого з’являються кадри Європи, що «замерзає": прапори Євросоюзу, труби «Північного потоку» та альтернативні джерела енергії. Для надання драматичності моменту європейські пам’ятки змінюються краєвидами засніженого міста — щоправда, у ньому впізнали російський Красноярськ.

У мережі жартують, що Красноярськ обрали не випадково: окрім мальовничої зими він підходить під сценарій за ще одним параметром — місто досі не газифіковане. У деяких будинках газ є, але повноцінний потік не налагоджений — навіть у ролику видно клуби диму від використання вугілля.

Крім того, у відео використали пісню радянського барда Юрія Візбора «А зима буде велика» у виконанні його онуки Варвари Візбор. Але автори пропустили один чотиривірш, де є рядок «Плаче синя росія» — залишився лише опис холодного сезону, що наближається.

Плачут мокрые осины,

Плачет дедушка Арбат,

Плачет синяя Россия,

Превратившись в листопад.

Альтернативу російському газу Європа знаходить у сусідніх з ЄС регіонах. Азербайджан має намір подвоїти потужність Трансанатолійського газопроводу до 32 млрд куб. м на рік, заявив президент республіки Ільхам Алієв.

Він зазначив, що уряди понад 10 країн звернулися до влади Азербайджану з проханням про старт чи збільшення постачання газу після початку повномасштабної війни рф проти Україні.

G7 має намір запровадити граничний ліміт цін на нафту з рф з 5 грудня, а на російські нафтопродукти — з 5 лютого 2023 року. Рішення про обмеження цін на трубопровідний газ альянс має намір ухвалити згодом.

У відповідь Москва 2 серпня повністю припинила роботу «Північного потоку».