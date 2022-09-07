Українські десантники збили російський вертоліт, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n174540-ce-ukrayinske-nebo-desantnyky-zbyly-rosiyskyy-mi-24-video.html

Ракурс

Російський ударний вертоліт Мі-24 був збитий підрозділом протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Відео, на яке потрапив цей момент, сьогодні, 7 вересня, опубліковане на сторінці у соціальній мережі Фейсбук Командування Десанто-штурмових військ ЗСУ.

Це Українське небо! І ворожій авіації тут не місце! Львівські десантники збили черговий російський ударний вертоліт Мі-24, — наголошується в описі до відео.

Зазначається, що підрозділ протиповітряної оборони сьогодні також збив російського штурмовика Су-25 «Грач».