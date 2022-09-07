Це українське небо — десантники збили російський Мі-24 (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n174540-ce-ukrayinske-nebo-desantnyky-zbyly-rosiyskyy-mi-24-video.htmlРакурс
Російський ударний вертоліт Мі-24 був збитий підрозділом протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.
Відео, на яке потрапив цей момент, сьогодні, 7 вересня, опубліковане на сторінці у соціальній мережі Фейсбук Командування Десанто-штурмових військ ЗСУ.
Це Українське небо! І ворожій авіації тут не місце! Львівські десантники збили черговий російський ударний вертоліт Мі-24, — наголошується в описі до відео.
Зазначається, що підрозділ протиповітряної оборони сьогодні також збив російського штурмовика Су-25 «Грач».
Загалом підрозділами протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмова бригади ДШВ ЗС України збито 15 засобів повітряного нападу противнику. Серед них 4 літаки, 4 вертольоти, 2 БПЛА та 5 крилатих ракет, — зазначається в повідомленні.