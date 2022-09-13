Рашисты совершили уже десятки тысяч военных преступлений, фото: «Голос Украины»

https://racurs.ua/n174727-chislo-sovershaemyh-rossiey-voennyh-prestupleniy-nazvali-u-zelenskogo.html

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Російська армія за час повномасштабного вторгнення в Україну скоїла вже понад 40 тис. воєнних злочинів.

Про це в інтерв’ю Deutsche Welle заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов.

Розмах воєнних злочинів росіян в Україні вражає. З початку війни в нашій країні скоєно понад 40 тис. воєнних злочинів, — наголошує Смирнов.

Він додає, що безпосередніми виконавцями цих злочинів були російські солдати та офіцери, які ґвалтували, вбивали, катували та віддавали злочинні накази. Проте головна провина лежить на тих, хто скоїв «материнський злочин» — агресію, та прийшов з війною в Україну.

Це володимир путін та інше найвище військово-політичне керівництво росії, — наголошує Смирнов.

Він також закликав підтримати ініціативу України щодо «створення спеціального міжнародного трибуналу, мандат роботи якого обмежуватиметься доведенням вини у скоєнні злочину агресії Росії проти України».

Джерело: Deutsche Welle