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Ракурс
Очередь за бесплатным хлебом в Мариуполе, скриншот видео

Километровая очередь за хлебом в оккупированном Мариуполе попала на видео

13 сен 2022, 18:24
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У Маріуполі, який перебуває під російською окупацією, склалася критична ситуація з продуктами харчування.





Про це сьогодні, 13 вересня, повідомляється у Telegram-каналі міськради Маріуполя, де опубліковане відео, котре показує кілометрову чергу людей за безкоштовним хлібом.

На думку російських окупантів, саме так виглядає «покращення життя», — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що люди стоять черзі за безкоштовним хлібом, оскільки не можуть собі дозволити його придбати.

Немає грошей, роботи, обіцяних захмарних виплат. Навіть гуманітарну допомогу сильно звузили до певних пільгових груп, — наголошується в повідомленнями.

У міськраді Маріуполя зазначають, що безкоштовний хліб, який роздають окупанти, — дуже низької якості.

За словами жителів, безкоштовний «кірпічік» їсти неможливо, він просто з муки та води. Тому роблять з нього грінки, щоб якось це вживати у їжу. Невдоволення такими змінами зростає, — наголошують у міськраді.

Источник: Ракурс


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