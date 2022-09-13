Километровая очередь за хлебом в оккупированном Мариуполе попала на видео

Километровая очередь за хлебом в оккупированном Мариуполе попала на видеоhttps://racurs.ua/n174726-kilometrovaya-ochered-za-hlebom-v-okkupirovannom-mariupole-popala-na-video.htmlРакурс
У Маріуполі, який перебуває під російською окупацією, склалася критична ситуація з продуктами харчування.
Про це сьогодні, 13 вересня, повідомляється у Telegram-каналі міськради Маріуполя, де опубліковане відео, котре показує кілометрову чергу людей за безкоштовним хлібом.
На думку російських окупантів, саме так виглядає «покращення життя», — наголошується в повідомленні.
Зазначається, що люди стоять черзі за безкоштовним хлібом, оскільки не можуть собі дозволити його придбати.
Немає грошей, роботи, обіцяних захмарних виплат. Навіть гуманітарну допомогу сильно звузили до певних пільгових груп, — наголошується в повідомленнями.
У міськраді Маріуполя зазначають, що безкоштовний хліб, який роздають окупанти, — дуже низької якості.
За словами жителів, безкоштовний «кірпічік» їсти неможливо, він просто з муки та води. Тому роблять з нього грінки, щоб якось це вживати у їжу. Невдоволення такими змінами зростає, — наголошують у міськраді.