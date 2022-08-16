Россияне уничтожили Мариуполь, фото: «Эспрессо»

https://racurs.ua/n173780-mariupol-prevysil-hirosimu-po-kolichestvu-jertv-sovetnik-mera.html

Ракурс

Маріуполь за кількістю жертв населення перевищив Хіросіму та Нагасакі — японські міста, які у 1945 році зазнали ядерних ударів.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив про це в інтерв’ю головному редактору видання «Гордон» Олесі Бацман.

За його словами, лише в братських могилах за офіційними даними поховано 20−22 тис. людей, проте точну кількість загиблих можна буде підрахувати лише після деокупації міста.

Обережно скажу, що Маріуполь точно перевищив кількість жертв у Хіросімі та Нагасакі. Тобто один Маріуполь без ядерних бомб зробив крок далеко вперед. У Хіросімі та Нагасакі було понад 50 тис. — думаю, у Маріуполі жертв більше, — наголосив Андрющенко.

Навіть кількість похованих маріупольців насправді може бути набагато більшою, наголошує Андрющенко.

За його словами, раніше, ґрунтуючись на кадрах братських могил, кількість похованих підраховували, вважаючи, що встановлені там таблички з номером — це ідентифікаційний номер поховання людини. Тобто, вважалося, що одна табличка відповідає одній похованій людині.

А зараз ми точно знаємо, що це не ідентифікаційний номер поховання, а ідентифікаційний номер протоколу огляду так званою «прокуратурою ДНР». Тобто в тому протоколі може бути одна, а може бути й десять людей. Це свідчить про те, що навіть поховано більше, ніж ми вважаємо, — наголосив він.

За словами Андрющенка, рашисти, намагаючись приховати сліди своїх злочинів, намагалися використовувати мобільні крематорії, проте згодом від цього відмовилися — ті не призначені для перероблення настільки великої кількості тіл. Крім того, у місті були відсутні електроенергія та газопостачання.