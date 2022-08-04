Свалка и «цветущий сад» на руинах «Азовстали» – россияне нарисовали "концепцию развития" Мариуполя

https://racurs.ua/n173374-svalka-i-cvetuschiy-sad-na-ruinah-azovstali-rossiyane-narisovali-koncepciu-razvitiya.html

Ракурс

Росіяни розробили «концепцію розвитку Маріуполя».

Як повідомили 4 серпня в Головному управлінні розвідки Міноборони України, план передбачає повну інтеграцію Маріуполя у фейкове угруповання днр із перспективою приєднання до росії.

Населення Маріуполя, яке до російської агресії становило півмільйона жителів, за планами рашистів до 2025 року має «зрости» до 200 тис.

Надалі протягом кількох років у зруйнованому росіянами місті має зʼявитися транспортна та соціальна інфраструктура.

Окремий розділ присвячений комбінату «Азовсталь», для його «розвитку» придумали кілька сценаріїв.

Один з них — заповнити підземну частину «Азовсталі» сміттям, облаштувати парк і створити сільгоспугіддя. Інший шлях, на думку росіян, — це створити парк і розвивати туристично-рекреаційні зони.

На реалізацію всього проекту, залежно від обраного варіанту «реконструкції», відводиться від 8 до 42 років. Це має коштувати бюджету рф понад 60 млрд російських рублів (наразі це еквівалент майже 1 млрд євро).

Нагадаємо, агресія росії спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично повністю зруйноване внаслідок ворожих обстрілів. Маріуполь наразі без нормального постачання електрики, води, газу.

З початку російського вторгнення у місті загинули близько 22 тис. мирних жителів. Понад 50 тис. було депортовано в росію і на тимчасово захоплені території Донецької області.