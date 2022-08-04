В Италии арестовали имущество архитектора «дворца путина» на 141 млн евро

https://racurs.ua/n173373-v-italii-arestovali-imuschestvo-arhitektora-dvorca-putina-na-141-mln-evro.html

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Фінансова поліція Італії заарештувала майно архітектора Ланфранко Чирілло на 141 млн євро. Він звинувачується в несплаті податків, відмиванні грошей та інших фінансових махінаціях.

Він відомий також як «архітектор путіна», який спроектував резиденцію у Геленджику. Чирілло багато років працював у росії, будував палаци та вілли для більш ніж 40 російських олігархів.

Фінансова гвардія Італії заарештувала будинки, вертоліт, банківські активи, готівка, коштовності, а також витвори мистецтва. У цьому сенсі La Repubblica пише й про арешт картин Пікассо, Сезанна та Кандинського.

Арешт здійснено в рамках справи про податкові порушення, відмивання грошей та фіктивну передачу активів. Архітектора підозрюють у тому, що з 2013 до 2019 року він не задекларував десятки мільйонів євро доходу. Як випливає з прес-релізу фінгвардії, Чирілло, ймовірно, зробив це за допомогою фіктивного оформлення резидентства в іншій країні.

У прес-релізі також сказано, що розслідування розпочалося після виявлення в провінції Брешіа зареєстрованого в росії вертольота, щодо якого не було виконано митних процедур.

Про розслідування щодо Ланфранка Чирілло стало відомо у лютому 2022 року. Тоді ж повідомлялося про арешт творів мистецтва і вертольота, що належать йому. Тоді він говорив, що понад 20 років жив у росії і має намір «прояснити свою позицію» владі. La Repubblica пише, що Чирілло «якийсь час тому» переїхав до Дубаї. Де він зараз, не уточнюється.

Архітектор активно працював у РФ з початку 1990-х до середини 2010-х років. Указом путіна йому надали російське громадянство. «Палац путіна» Чирілло, за власними словами, проектував не для президента рф, а для компанії «Будгазконсалтинг».

За даними команди Навального, будівництво палацу спонсорувалося за рахунок офшору, куди «жертвували» гроші наближені до путіна бізнесмени. Сам президент рф заявив, що цей об'єкт ніколи не належав ні йому, ні його близьким родичам.

Після цього його прес-секретар дмитро пєсков заявляв, що об'єкт належить підприємцям, але вони «не мають жодного права розголошувати імена цих власників» та «не збираються цього робити».

Згодом власником об'єкта назвав себе бізнесмен, давній знайомий путіна Аркадій Ротенберг. Він заявив, що будує апарт-готель.