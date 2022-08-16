Возле оккупированного Симферополя 16 августа раздался взрыв, фото: Google Maps

https://racurs.ua/n173779-vzryv-na-voennoy-baze-vozle-simferopolya-mog-progremet-v-kazarme-smi.html

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В окупованому Криму жителі селища Гвардійське Сімферопольського району, котрі мешкають у місцевому авіагарнізоні, сьогодні 16 серпня, приблизно о шостій годині ранку чули щонайменше один сильний вибух.

Про це повідомляє видання «Крим. Реалії» з посиланням на очевидці.

Зазначається, що диму та вогню після вибуху місцеві жителі самі не бачили, проте один зі співрозмовників видання уточнив, що вибух стався на території військового містечка, ймовірно, у казармі.

Чи постраждали при цьому російські військовослужбовці і чи вони перебували там у момент вибуху взагалі, виданню встановити не вдалося.

На авіабазі у Гвардійському окупанти, згідно з даними з відкритих джерел, розмістили 37-ий змішаний авіаполк російських Військово-космічних сил у складі двох ескадрилій (12 Су-24М та 12 Су-25СМ).

Джерело: «Крим.Реалії»