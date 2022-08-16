СБУ задержала российского агента, фото: СБУ

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У Слов’янську на Донеччині СБУ затримала росіянина, який мав посвідку на тимчасове проживання в Україні. Зловмисник розвідував позиції українських військових.

Найбільше його цікавили позиції української артилерії. Про це сьогодні, 16 серпня, повідомляє прес-центр СБУ.

Після початку повномасштабного вторгнення рф він через особисті зв’язки вийшов на представників російських спецслужб, — зазначають у спецслужбі. — Відтоді за завданням окупантів вів таємне спостереження за позиціями українських військ та їх передислокацією поблизу лінії фронту.

Свої розвіддані затриманий супроводжував фото-, відеофіксацією відповідних локацій з прив’язкою до місцевості.

Зв’язок з окупантами підтримував через свого знайомого з рф, який також співпрацює з російськими спецслужбами. Для комунікації і передачі даних обоє застосовували анонімний Телеграм-канал, — зазначають в СБУ.

За інформацією спецслужби, отримані дані окупанти планували використати для завдання ракетних ударів по підрозділах Сил оборони України. Проте ворожого агента вчасно викрили.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчинені злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 124 тис. 500 грн, зазначає прес-служба Донецької обласної прокуратури.

За інформацією прокуратури, у затриманого окрім російського громадянства є також громадянство України.