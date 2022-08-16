Россияне бросили своего товарища по оружию, фото: Генштаб ВСУ

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Ракурс

Відео «веселої та цікавої прогулянки» окупантів сьогодні, 16 серпня, опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук 24-та ОМБр імені короля Данила.

На відео можна побачити, як група з чотирьох російських окупантів потрапляє під артилерійський вогонь, після чого один із них падає пораненим.

Проте його товариші не намагаються допомогти пораненому й відходять подалі.

Весела і цікава прогулянка окупантів від режисерів з 24 ОМБр імені Короля Данила: частина перша «Своїх не кидаємо, чи все ж таки… ну його», — зазначає прес-служба Генштабу ЗСУ, на сторінці якої також опубліковане це відео.

Нагадаємо, ССО України нещодавно опублікували відео фрагмента операції в одному з районів виконання завдань, під час якої було зірвано спробу прориву росіян.