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Росіяни кинули свого товариша по зброї, фото: Генштаб ЗСУ
Рашисти кинули пораненого артилерійським пострілом товариша (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n173777-rashysty-kynuly-poranenogo-artyleriyskym-postrilom-tovarysha-video.htmlРакурс
Відео «веселої та цікавої прогулянки» окупантів сьогодні, 16 серпня, опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук 24-та ОМБр імені короля Данила.
На відео можна побачити, як група з чотирьох російських окупантів потрапляє під артилерійський вогонь, після чого один із них падає пораненим.
Проте його товариші не намагаються допомогти пораненому й відходять подалі.
Весела і цікава прогулянка окупантів від режисерів з 24 ОМБр імені Короля Данила: частина перша «Своїх не кидаємо, чи все ж таки… ну його», — зазначає прес-служба Генштабу ЗСУ, на сторінці якої також опубліковане це відео.
Нагадаємо, ССО України нещодавно опублікували відео фрагмента операції в одному з районів виконання завдань, під час якої було зірвано спробу прориву росіян.
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