"Спецура" зірвала прорив окупантів - відео бою

https://racurs.ua/ua/n173748-specura-zirvala-proryv-okupantiv-video-bou.html

Ракурс

ССО України показали відео фрагмента операції в одному з районів виконання завдань, під час якої зірвали спробу прориву росіян.

Коли росіяни сформували ударно-розвідувальне угруповання, воїни ССО вийшли на перехоплення ворога і вдарили по угрупованню, коли те намагалося розгорнутися у бойовий порядок. Через атаку росіяни не змогли піти на прорив — їм довелося відступати, збираючи поранених та вбитих.

Оператори ССО України вдарили по ворогу якраз тоді, коли той зібрав сили на площі накопичення.

Задум росіян було зірвано, подальших спроб запланованого маневру противник не здійснював. Натомість збирав поранених і вбитих, за чим спостерігали після вдалої атаки наші воїни.

На відео, яке прес-служба ССО опублікувала у своїх соцмережах, фрагмент операції, знятий нашими воїнами.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що масштабну спецоперацію у східній частині селища Тернова на Харківщині провели бійців Сил спецоперацій «Азов Харків».