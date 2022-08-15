Шоломи російських військових такі ж м‘які і порожні, як і їхні голови - відео тестування

https://racurs.ua/ua/n173747-sholomy-rosiyskyh-viyskovyh-taki-j-m-yaki-i-porojni-yak-i-yihni-golovy-video-testuvannya.html

Ракурс

Військовий броньовий шолом зс рф не витримав перевірку бійцем ЗСУ — він ударом кулака зробив вм’ятину у буцімто кевларовій амуніції.

Жартівливий огляд «високотехнологічних» новинок від російського ВПК опублікували в соцмережах Страткому ЗСУ.

У ролику військовий тестує «кевларовий» шолом з комплекту «Ратник», який виробляє та постачає до збройних сил рф Центральний науково-дослідний інститут точного машинобудування (входить до складу держкорпорації Ростех).