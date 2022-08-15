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Ракурс
Шоломи російських військових такі ж м‘які і порожні, як і їхні голови - відео тестування

Шоломи російських військових такі ж м‘які і порожні, як і їхні голови — відео тестування

15 сер 2022, 21:17
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Військовий броньовий шолом зс рф не витримав перевірку бійцем ЗСУ — він ударом кулака зробив вм’ятину у буцімто кевларовій амуніції.





Жартівливий огляд «високотехнологічних» новинок від російського ВПК опублікували в соцмережах Страткому ЗСУ.

У ролику військовий тестує «кевларовий» шолом з комплекту «Ратник», який виробляє та постачає до збройних сил рф Центральний науково-дослідний інститут точного машинобудування (входить до складу держкорпорації Ростех).

Це наскільки потрібно ненавидіти своїх солдатів, щоб відправляти їх помирати у такому лайні. Продовжуйте вмирати заради збудованих за розкрадені гроші палаців ваших господарів! Раісся впердє! — прокоментували епічне відео в Страткомі ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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