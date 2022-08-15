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Боец ВСУ ударом кулака сделал вмятину в якобы кевларовой амуниции армии рф
Шлемы российских военных такие же мягкие и пустые, как и их головы — видео тестированияhttps://racurs.ua/n173747-shlemy-rossiyskih-voennyh-takie-je-myagkie-i-pustye-kak-i-ih-golovy-video-testirovaniya.htmlРакурс
Військовий броньовий шолом зс рф не витримав перевірку бійцем ЗСУ — він ударом кулака зробив вм’ятину у буцімто кевларовій амуніції.
Жартівливий огляд «високотехнологічних» новинок від російського ВПК опублікували в соцмережах Страткому ЗСУ.
У ролику військовий тестує «кевларовий» шолом з комплекту «Ратник», який виробляє та постачає до збройних сил рф Центральний науково-дослідний інститут точного машинобудування (входить до складу держкорпорації Ростех).
Це наскільки потрібно ненавидіти своїх солдатів, щоб відправляти їх помирати у такому лайні. Продовжуйте вмирати заради збудованих за розкрадені гроші палаців ваших господарів! Раісся впердє! — прокоментували епічне відео в Страткомі ЗСУ.
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