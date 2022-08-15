Во время теннисного поединка в США болельщицу с украинским флагом заставляли покинуть трибуны

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Ракурс

Під час матчу кваліфікації турніру WTA 1000 в американському Цинциннаті вболівальницю з українським прапором змушували покинути трибуни.

Скандальний інцидент стався на матчі між росіянками Анною Калінською і Анастасією Потаповою. Подивитися гру прийшла жінка, яка була загорнута в національний прапор України.

Саме це й не сподобалося російським тенісисткам. Під час паузи між геймами суддя підійшла до фанатки та вимагала від неї покинути трибуни.

Назлі Мамедова, яка також спостерігала за поєдинком, опублікувала фото з матчу і стверджує, що саме російські тенісистки поскаржилися рефері, що їм заважає синьо-жовтий прапор на трибунах.

Утім, вболівальниця вирішила ігнорувати вимогу судді та продовжила сидіти на трибунах з українським прапором.