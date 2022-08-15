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Під час тенісного поєдинку в Цинциннаті вболівальницю з українським прапором змушували покинути трибуни
Під час тенісного поєдинку в Цинциннаті вболівальницю з українським прапором змушували покинути трибуни (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n173746-pid-chas-tenisnogo-poiedynku-v-cyncynnati-vbolivalnycu-z-ukrayinskym-praporom-zmushuvaly-pokynuty.htmlРакурс
Під час матчу кваліфікації турніру WTA 1000 в американському Цинциннаті вболівальницю з українським прапором змушували покинути трибуни.
Скандальний інцидент стався на матчі між росіянками Анною Калінською і Анастасією Потаповою. Подивитися гру прийшла жінка, яка була загорнута в національний прапор України.
Саме це й не сподобалося російським тенісисткам. Під час паузи між геймами суддя підійшла до фанатки та вимагала від неї покинути трибуни.
Назлі Мамедова, яка також спостерігала за поєдинком, опублікувала фото з матчу і стверджує, що саме російські тенісистки поскаржилися рефері, що їм заважає синьо-жовтий прапор на трибунах.
Утім, вболівальниця вирішила ігнорувати вимогу судді та продовжила сидіти на трибунах з українським прапором.
Watching the communist @WTA at work was something… they made her leave for silently protesting the Russian Invasion. @CincyTennis@TheDolgopic.twitter.com/prUzMpLmyC
— Trashy Tennis (@TrashyTennis) August 14, 2022
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