Під час тенісного поєдинку в Цинциннаті вболівальницю з українським прапором змушували покинути трибуни

Під час матчу кваліфікації турніру WTA 1000 в американському Цинциннаті вболівальницю з українським прапором змушували покинути трибуни.

Скандальний інцидент стався на матчі між росіянками Анною Калінською і Анастасією Потаповою. Подивитися гру прийшла жінка, яка була загорнута в національний прапор України.

Саме це й не сподобалося російським тенісисткам. Під час паузи між геймами суддя підійшла до фанатки та вимагала від неї покинути трибуни.

Назлі Мамедова, яка також спостерігала за поєдинком, опублікувала фото з матчу і стверджує, що саме російські тенісистки поскаржилися рефері, що їм заважає синьо-жовтий прапор на трибунах.

Утім, вболівальниця вирішила ігнорувати вимогу судді та продовжила сидіти на трибунах з українським прапором.

Watching the communist @WTA at work was something… they made her leave for silently protesting the Russian Invasion. @CincyTennis@TheDolgopic.twitter.com/prUzMpLmyC

— Trashy Tennis (@TrashyTennis) August 14, 2022