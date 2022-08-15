У Шольца заела пластинка - Война в Украине - "это война путина, а не русского народа"

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Канцлер ФРН Олаф Шольц ще раз виступив проти заборони віз ЄС для росіян.

Шольц продовжує переконувати, що війна в Україні — «це війна путіна, а не російського народу», а тому не треба обмежувати в’їзд росіян до Європи.

Про це глава ФРН 15 серпня розповів після зустрічі з лідерами країн Північної Європи в Осло, повідомляє Zeit Online.

Для нас важливо те, що ми розуміємо, що багато людей тікають з росії, тому що вони не згодні з російським режимом, — сказав він.

Раніше у рамках щорічної прес-конференції Шольц також наголошував про «війну Путіна».

За словами канцлера, ЄС уже ухвалив рішення про персональні санкції проти людей із центрів прийняття рішень у Москві, тому канцлер Німеччини не підтримує ідею тотальної заборони на в’їзд росіян до ЄС, зокрема, з туристичною метою.

Президент України Володимир Зеленський на початку серпня закликав усі країни Заходу повністю припинити видачу віз громадянам росії та відправити назад до рф тих із них, хто вже перебуває на Заході.

У Європі зараз тривають активні дискусії щодо можливості повного зупинення видачі росіянам шенгенських віз через війну в Україні. Відповідну пропозицію офіційно внесено на обговорення; очікується, що його розглянуть на зустрічі глав МЗС країн ЄС наприкінці серпня.

Декілька країн ЄС вже призупинили видачу туристичних віз росіянам. В Естонії з 18 серпня почне діяти заборона в’їзду для громадян рф, які мають оформлені естонські національні візи. Країни Балтії закликають повністю заборонити видачу шенгенських віз росіянам.

За останні два тижні кількість заявників на шенгенські візи серед росіян зросла на 40%. Експерти стверджують, що серед громадян росії спостерігається «ажіотажний попит», який підживлюють повідомлення про можливе повне припинення видачі віз.

Найбільше росіяни побоюються, що процедура оформлення Шенгену стане схожою на отримання візи до США: формально можливо, але практично лише через поїздку до третьої країни.