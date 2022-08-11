Это война путина - Шольц объяснил, почему и дальше будет пускать россиян в Германию

https://racurs.ua/n173612-eto-voyna-putina-sholc-obyasnil-pochemu-i-dalshe-budet-puskat-rossiyan-v-germaniu.html

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ідею загальної заборони на в’їзд росіян до ЄС, наприклад, у туристичних цілях.

Про це він сказав у рамках щорічної прес-конференції, повідомляє Der Tagesspiegel.

Це війна Путіна. І тому мені важко погодитись із цією ідеєю, — заявив канцлер Німеччини.

За словами Шольца, ЄС уже ухвалив рішення про персональні санкції проти людей із центрів прийняття рішень у Москві, тому канцлер Німеччини не підтримує ідею тотальної заборони на в’їзд росіян до ЄС, зокрема, з туристичною метою.

І вони роблять це регулярно, ми це вітаємо, — зазначила чиновниця.

Президент України Володимир Зеленський на початку серпня закликав усі країни Заходу повністю припинити видачу віз громадянам росії та відправити назад до рф тих із них, хто вже перебуває на Заході.

У Європі зараз тривають активні дискусії щодо можливості повного зупинення видачі росіянам шенгенських віз через війну в Україні. Відповідну пропозицію офіційно внесено на обговорення; очікується, що його розглянуть на зустрічі глав МЗС країн ЄС наприкінці серпня.

Посольство США в Москві не приймає документів на візи з травня 2021 року. У США пояснювали це нестачею персоналу — незадовго до цього росія внесла цю країну до списку «недружніх», що унеможливило наймання для роботи в дипмісіях російських співробітників.

11 серпня латвійський парламент також закликав країни Євросоюзу негайно призупинити видачу туристичних та в’їзних віз громадянам росії та білорусі,