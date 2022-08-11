Сейм Латвии признал рф страной-спонсором терроризма и призвал не выдавать визы россиянам и белорусам

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Сейм Латвії визнав росію державою, яка підтримує тероризм.

Латвійський парламент також закликав країни Євросоюзу негайно призупинити видачу туристичних та в’їзних віз громадянам росії та білорусі, пише DELFI.

У заяві сейму засуджується військова агресія рф та масштабне вторгнення в Україну, «здійснене за підтримки та участі білоруського режиму».

За цю доповідь проголосували 67 депутатів, 16 не голосували.

Сейм Латвії закликав «невідкладно посилити та запровадити всеосяжні санкції проти росії», а також ухвалити «рівнозначні рішення та встановити рівноцінні санкції проти білорусі як прихильника російської військової агресії».

У заяві також міститься заклик до держав-членів Євросоюзу негайно обмежити видачу віз громадянам росії та білорусі.

Голова комісії із закордонних справ Річард Коль заявив, що це політична заява, але юридичні наслідки будуть серйознішими, якщо держави-члени Євросоюзу та інші країни визнають Росію терористичною державою.

Історія питання

Жодних обмежень на видачу віз та в’їзд до США для росіян немає. Про це повідомила представник Держдепартаменту Джулі Стаффт, яка займається питаннями видачі віз, передає ТАРС.

За словами Стаффт, хоча зараз посольство США в Москві не приймає заявки на отримання віз «через обмеження, введені російською владою на роботу посольства», громадяни росії можуть подати заяву та отримати візу до будь-якої дипмісії США у будь-якій іншій країні.

І вони роблять це регулярно, ми це вітаємо, — зазначила чиновниця.

Президент України Володимир Зеленський на початку серпня закликав усі країни Заходу повністю припинити видачу віз громадянам росії та відправити назад до рф тих із них, хто вже перебуває на Заході.

У Європі зараз тривають активні дискусії щодо можливості повного зупинення видачі росіянам шенгенських віз через війну в Україні. Відповідну пропозицію офіційно внесено на обговорення; очікується, що його розглянуть на зустрічі глав МЗС країн ЄС наприкінці серпня.

Посольство США в Москві не приймає документів на візи з травня 2021 року. У США пояснювали це нестачею персоналу — незадовго до цього росія внесла цю країну до списку «недружніх», що унеможливило наймання для роботи в дипмісіях російських співробітників.