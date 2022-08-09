Премьеры двух стран ЕС высказались за ограничение выдачи туристических виз россиянам

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Прем'єри Фінляндії та Естонії висловилися за обмеження країнами ЄС на видачу туристичних віз росіянам.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас наполягає на тому, що туристичні візи для росіян мають бути недосяжною розкішшю, бо змога відвідувати Європу — це привілей. Про це вона написала у себе в Твіттер.

Неправильно, що поки росія веде агресивну і нещадну війну в Європі, росіяни можуть жити, ніби нічого не сталося, і подорожувати Європою. Це несправедливо, заявила глава фінського уряду Санна Марін.

На її думку, Фінляндія могла б самостійно уповільнити видачу в’їзних документів, але такі рішення повинні прийматися спільно в ЄС.

Припинити видачу туристичних віз росіянам. Відвідати Європу — це привілей, а не право людини, — написала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. — Авіасполучення з росією закрито. Це означає, що поки країни Шенгенської зони видають візи, цей тягар несуть сусіди росії. Настав час припинити туризм з росії.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу обмежити в’їзд росіян.

3 серпня Естонія запропонувала ЄС заборонити видачу туристичних віз росіянам. Про це заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу під час візиту до Києва.

Естонія вже не видає туристичні візи росіянам, починаючи з весни і закликала наслідувати цей приклад інші європейські країни.

Діти вмирають від російських бомб, а ми дозволяємо росіянам приїздити з туристичними цілями в різні країни. Я вважаю, що це морально неприйнятно", — заявляв міністр.

Крім того, наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону на надання російським громадянам тимчасової посвідки на проживання або візи з метою навчання.